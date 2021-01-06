Павел Воля показал фото с женой и детьми на Мальдивах

Москва, 6 января. Юморист Павел Воля показал поклонникам, как отдыхает с семьей на Мальдивах. Свежие снимки появились в его соцсетях.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили отправиться на январские праздники в жаркие страны. К примеру, певица Ольга Бузова и ее возлюбленный, рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, проводят время в теплых краях — на Мальдивах. Их примеру последовал и футболист Дмитрий Тарасов с супругой и двумя детьми.

Юморист и резидент шоу Comedy Club Павел Воля с семьей также отправились на острова — на Мальдивы. Супруга юмориста, гимнастка Ляйсан Утяшева показала, как семья обустроилась и даже засняла своих детей — семилетнего Роберта и пятилетнюю Софию.

Павел Воля в своем Instagram-аккаунте опубликовал серию снимков, на которых запечатлены его супруга и дети. На одной из фотографий юморист заключил в теплые объятия своего наследника, а на другой — юная София обвила руками шею папы и нежно прижалась к нему.

«Не ищите нас месяц. Всем приятных праздников!» — написал Воля.

Подписчики Павла с восторгом отреагировали на свежие публикации и пожелали звездной семье хорошего отдыха.

«Вы самое милое, что могло случится в январе», — написала одна из подписчиц. «Как это мило, отличного вам отдыха», — отметила вторая.

Ранее Павел Воля показал, как возможное введение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса может повлиять на его семью. Шуточный снимок шоумен выложил в своем Instagram-аккаунте.