Варшава, 6 января. Польские фермеры, еще в 2014 году оставшиеся без российского рынка, испытывают серьезные финансовые трудности, и особенно это касается сбыта яблок.

Россия всегда была одним из главных импортеров польских яблок, но когда Запад ввел свои санкции, Москва запретила поставки сельскохозяйственной продукции из стран ЕС. С тех пор компенсировать потери за счет других клиентов Польше так не удалось, к тому же серьезную конкуренцию создают более дешевые яблоки из Украины.

В итоге власти начали внутреннюю кампанию, настойчиво призывая жителей покупать яблоки, увеличивать их долю в своем рационе питания. Сейчас разворачивается масштабная информационная кампания — с рекламой на телевидении, в интернете, на улицах и в общественном транспорте. Популяризируется вся линейка яблочной продукции, от плодов до соков и нектаров. Например, детям рассказывают о пользе яблок с помощью игры на мобильных устройствах.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов ранее отмечал, что польский народ хорошо относится к России и к русским, чего нельзя сказать о правительстве, проводящем крайне русофобскую политику.