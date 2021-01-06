Соловейчик объяснил природу беспрецедентной поддержки Мадуро жителями Венесуэлы

Беспрецедентная поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро жителями страны объясняется крахом неолиберальных идей в государствах Латинской Америки. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС не станет признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле и продолжит оказывать поддержку руководителю местных оппозиционеров Хуану Гуайдо, которого считает «единственным законно избранным представителем» страны. Это сообщение появилось в СМИ после новостей о разгромной победе, которую одержали сторонники Мадуро (объединенные в альянс левых сил «Большой патриотический полюс Симона Боливара») по итогам голосования за новый состав Национальной ассамблеи — их поддержали 91,34% избирателей страны.

«Ответ на вопрос, почему эту победу не хотят признавать в Евросоюзе, лежит на поверхности, — заметил Соловейчик. — Там поддерживали господина Гуайдо еще тогда, когда он пытался изобразить из себя «исполняющего обязанности президента Венесуэлы». А когда эта авантюра не удалась и он политически спекся, ЕС решил не терять лицо и сохранять «хорошую мину при плохой игре». Он продолжает оказывать помощь коалиции под руководством этого оппозиционера, поскольку у власти в самом Европейском союзе находятся государства, которые проводят неолиберальную политику. Проходимец Гуайдо им намного ближе, чем законный президент Мадуро».

Что же касается продемонстрированного на прошедших выборах невероятного уровня поддержки населением Венесуэлы курса действующей власти, то он, по словам политолога, объясняется «банкротством» политики Гуайдо, которое произошло еще в 2019 году.

«Люди не дураки, и они сделали правильные выводы о дееспособности политической оппозиции в стране, — подчеркнул эксперт. — Если она в очень благоприятной для нее ситуации, при поддержке США и Евросоюза, когда внутри страны были крайне серьезные проблемы как политического, так и экономического характера, не смогла добиться передачи власти от Мадуро к Гуайдо, перетащить (имея колоссальный финансовый ресурс!) на свою сторону армию и полицию и убедить (с ее-то информационными возможностями!) большинство населения в своей правоте, то какого результата можно было ждать от нее сейчас, когда ситуация в государстве более-менее стабилизировалась?»

Собеседник ФАН сделал вывод, что венесуэльцы просто не захотели «голосовать за неудачников» и возвращать в страну «неолиберальные рыночные реформы», которыми они «наелись» еще до прихода к власти Уго Чавеса.