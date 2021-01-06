Россияне поставили на место британского посла за слова о «победителях» пандемии

Москва, 6 января. Российские пользователи Сети раскритиковали британского посла в США Карен Пирс за слова о том, что РФ и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

Стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина вызывает у дипломата беспокойство. По ее словам, в Великобритании не хотят жить по «китайским стандартам» в сферах искусственного интеллекта и кибернетики. Пирс также указала на то, что Китай развивается слишком «авторитарно», а новые технологии должны быть доступны всем рынкам. Американским и британским специалистам необходимо сделать все для того, чтобы «открытые общества» имели больший успех и могли противостоять «вызовам» со стороны Китая и России после пандемии.

Россияне жестко отреагировали на слова британского посла. По мнению некоторых из них, эта страна уже давно прошла стадию рассвета, и теперь их ожидает закат.

«Поздно пить Боржоми, если почки отвалились..... Англосаксы прошли свою стадию расцвета. Теперь начинается закат этой цивилизации.....», – пишет пользователь.

«Вроде и так видно, кто «выходит», а кто «загибается», – написал другой комментатор.

«В Солсбери хорошо научились производить «Новичок»... Это все, что англосаксы могут предложить своим жителям от COVID-19», – с иронией подчеркнул россиянин.

«С дуба она рухнула что ли?» – воскликнул один из них.

Тем временем власти Соединенного Королевства уже в третий раз объявляют национальный локдаун из-за коронавируса. Стремительное увеличение показателей заболеваемости связано с новым штаммом COVID-19. Мутация распространяется с «пугающей скоростью», заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.