Знакомые Прилучного объяснили его странный вид повреждением лицевого нерва

Москва, 6 января. Российский актер, звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» Павел Прилучный повредил лицевой нерв. Об этом Kp.ru сообщили знакомые знаменитости. Они объяснили его изменившуюся внешность артиста после развода и драки.

Накануне актриса Любовь Аксенова показала, как поменялся внешний вид ее коллеги по цеху Павла Прилучного после драки. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Подписчики знаменитости удивились «преображению» любимого актера, многие его не узнали.

В конце прошлого года Прилучный подрался в ночном клубе, после чего попал в больницу, где ему диагностировали вывих челюсти и перелом лицевой кости. Как оказалось, у звезды телеэкранов появились проблемы с мимикой, а все из-за того, что у него поврежден лицевой нерв. Знакомые Павла сообщили, что ему необходимо лечение и физиотерапия.

«Но он после развода пустился во все тяжкие: вино, женщины. Весной должны начаться съемки нового «Мажора». Но вполне возможно, что сценарий изменится, так как Паша сейчас скорее похож на актера Епифанцева, чем на себя прежнего», — добавили они.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала чувственный снимок с Павлом Прилучным. Артистка показала страстные объятия со своим коллегой по сцене. По слухам, Карпович и Прилучный закрутили тайный роман, однако сами актеры эту тему не комментируют и на все вопросы отвечают молчанием.

В начале 2020 года Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце объявили о намерении развестись. По неподтвержденной информации, причиной развода стали постоянные измены Павла Прилучного. При этом Муцениеце не раз жаловалась на избиения со стороны супруга. В апреле Муцениеце записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома. Актриса также призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала в течение года, но у нее все еще остались к нему чувства.