Томскую область накроют аномальные холода

Томск, 6 января. Оперативное предупреждение объявлено в Томской области из-за надвигающихся аномальных холодов. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В период с 7 по 8 января на территории области сохранится холодная погода с минимальной температурой воздуха -35 градусов и ниже. В связи с этим, главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти из-за низких температур.

Владельцам жилых помещений рекомендуется не оставлять отопительные приборы без присмотра, а также не перегружать электрическую сеть одновременным включением нескольких приборов. Всем жителям региона необходимо одеваться теплее и, по возможности, избегать длительного нахождения на улице.

Накануне дежурный синоптик томского Гидрометцентра рассказал корреспонденту ФАН о погоде в новогодние каникулы. Специалист отметила, что на территории области не ожидается крупных осадков.