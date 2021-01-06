Трогательные и забавные поздравления с Рождеством 2021 для родных, друзей и коллег

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, заставила многих отказаться от традиционных рождественских визитов, которые принято наносить родным и близким 6–7 января. 6 января — это Рождественский сочельник, завершающийся с появлением на небе первой звезды: прообраз звезды, которая привела волхвов к месту, где находились Дева Мария и рожденный ею Сын Божий Иисус Христос. Рождество, как и Новый год, — это праздник ожидания чуда. Это время радости, подарков, семейных застолий. В отсутствие привычных публичных и семейных празднований порадуйте родных и близких, коллег и друзей забавными и трогательными поздравлениями в стихах, которые можно послать в SMS-сообщениях или через социальные сети.
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Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть ворвется в дом,
Защитит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем.
Мир, здоровье и уют
Вместе с Рождеством придут,
Всем желаем мы добра,
Море счастья и тепла!
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Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом:
Запускайте море счастья
И гоните прочь ненастье!
Радуйтесь и улыбайтесь,
С близкими не расставайтесь!
К свету вы душой стремитесь,
И любовью насладитесь!
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Снег на улице кружится!
Всем нам впору удивиться:
Чудо-праздник — Рождество — к нам опять сейчас пришло!
В праздник радости и света всем друзьям я шлю приветы!
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С Рождеством Христовым,
С праздником добра:
Радости и света,
Мира всем всегда!
От обид избавьтесь,
Пусть же без хлопот
Будет с нами Новый 2021 год!
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Звезда зажглась на зимнем небе,
На Землю вечер опустился,
И в Рождество волшебным светом
Весь мир прекрасный озарился.
Любви, здоровья! С Рождеством!
Пусть жизнь наполнится добром!
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Все мы помним — Рождество дарит всем вокруг добро!
Злым поступкам в этот год даем рождественский пинок!
Историю праздника Рождества, а также о традиции рождественских гаданий «от звезды до воды» читайте в материалах ФАН.