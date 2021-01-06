Трогательные и забавные поздравления с Рождеством 2021 для родных, друзей и коллег

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, заставила многих отказаться от традиционных рождественских визитов, которые принято наносить родным и близким 6–7 января. 6 января — это Рождественский сочельник, завершающийся с появлением на небе первой звезды: прообраз звезды, которая привела волхвов к месту, где находились Дева Мария и рожденный ею Сын Божий Иисус Христос. Рождество, как и Новый год, — это праздник ожидания чуда. Это время радости, подарков, семейных застолий. В отсутствие привычных публичных и семейных празднований порадуйте родных и близких, коллег и друзей забавными и трогательными поздравлениями в стихах, которые можно послать в SMS-сообщениях или через социальные сети.

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть ворвется в дом,

Защитит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем.

Мир, здоровье и уют

Вместе с Рождеством придут,

Всем желаем мы добра,

Море счастья и тепла!

***

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом:

Запускайте море счастья

И гоните прочь ненастье!

Радуйтесь и улыбайтесь,

С близкими не расставайтесь!

К свету вы душой стремитесь,

И любовью насладитесь!

***

Снег на улице кружится!

Всем нам впору удивиться:

Чудо-праздник — Рождество — к нам опять сейчас пришло!

В праздник радости и света всем друзьям я шлю приветы!

***

С Рождеством Христовым,

С праздником добра:

Радости и света,

Мира всем всегда!

От обид избавьтесь,

Пусть же без хлопот

Будет с нами Новый 2021 год!

***

Звезда зажглась на зимнем небе,

На Землю вечер опустился,

И в Рождество волшебным светом

Весь мир прекрасный озарился.

Любви, здоровья! С Рождеством!

Пусть жизнь наполнится добром!

***

Все мы помним — Рождество дарит всем вокруг добро!

Злым поступкам в этот год даем рождественский пинок!

Историю праздника Рождества, а также о традиции рождественских гаданий «от звезды до воды» читайте в материалах ФАН.