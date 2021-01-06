Татьяна Навка с радостью согласилась работать с Алексеем Учителем

Фигуристка Татьяна Навка и режиссер Алексей Учитель стали творческим тандемом. Только объединило их не катание на льду, а создание новой киноленты. Учитель уже сообщил, что планирует снять фильм о легендарных советских фигуристах — Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове.

Картина с рабочим названием «Кумпарсита» расскажет историю любви и необычайного преодоления на пути к цели. Пара советских фигуристов Александр Горшков и Людмила Пахомова поразили в свое время весь мир. Теперь всех должна поразить и их киноистория.

Алексей Учитель выступит в качестве режиссера, и он отметил, что все вопросы по авторским правам уже решены с родственниками Пахомовой и Горшкова. Премьера спортивной драмы запланирована на следующий год. Татьяна Навка рассказала ФАН о предстоящей картине.

«Ну, я больше, чем Алексей Учитель, не смогу вам сказать, а так — да, мы правда начали совместную работу, ко мне обратились, и я с удовольствием откликнулась, так что ждите интересных новостей!» — поделилась именитая фигуристка.

Ранее Татьяна Навка в белоснежном платье и с короной показала фото с режиссером Учителем. Многие сравнили знаменитость с настоящей феей.