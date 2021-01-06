Экономист оценил предложение провести в России амнистию кредитов

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов объяснил, почему невозможно провести амнистию по кредитам, как это предлагают сделать в партии «Коммунисты России». Своей точкой зрения он поделился в интервью корреспонденту ФАН.

В Государственную Думу РФ обратились с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех млн рублей в связи со сложившейся экономической ситуацией на фоне пандемии. По мнению главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, государство располагает средствами для ее реализации.

«В связи с эпидемией 2020–2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей», — заявил он.

Первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Валерий Гартунг оценил предложение о кредитной амнистии в России. Он напомнил, что банки выдают заемщикам не свои деньги.

«Банки не свои деньги выдают, они берут у вкладчиков как финансовые посредники и отдают заемщикам. Если заемщикам разрешить их не вернуть, то, значит, банки должны вкладчикам тоже деньги не возвращать? Это несерьезная вещь», — заявил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложение о кредитной амнистии популистским и приводящим к серьезным последствиям для банков и вкладчиков. Вместо прощения долгов политик посоветовал ввести в законодательство понятие кредитных каникул. На предложение «Коммунистов России» также отреагировала первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Она считает, что списание кредитов может «посадить» банковскую систему.

Мнение эксперта

В свою очередь экономист Василий Колташов оценил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предложение провести в России амнистию кредитов. По его словам, инициатива «Коммунистов России» направлена на поднятие политических рейтингов.

«Конечно, списание кредитов, если бы это было возможным, являлось бы серьезным облегчением. Но здесь сразу же возникает вопрос об источниках финансирования. «Коммунисты России» не сообщают о том, где нужно взять средства для компенсации потерь банкам. Предполагается, что все эти расходы должно взять на себя государство. Предложение провести амнистию кредитов сложно реализуемо, но оно, естественно, поможет «Коммунистам России» на выборах. Потому что большое количество граждан позитивно его воспримет. В этом смысле Сурайкин, которого я лично знаю, как политик действует разумно и логично. А все из-за того, что его партии необходимо набирать очки и оттеснить КПРФ. Сделать это возможно, действуя на поле социальных лозунгов, которые будут привлекательны для большого количества граждан. Кто-то назовет эти лозунги популистскими и, наверное, не ошибется. Потому что не раскрываются источники для покрытия всех этих огромных списаний. Напомню, что в регионах трех млн рублей достаточно для покупки квартиры. Естественно, все эти люди являются избирателями, а вышеуказанные лозунги для них очень привлекательны», — сказал собеседник ФАН.

Как рассказал экономист, списание кредитов приблизит Россию к Советскому Союзу, но быстро перегрузит бюджет.

«Непонятен также механизм экономического роста, который мы должны получить в результате списания кредитов. Очевидно, что российская экономика должна будет расти за счет расширения кредитования. А если государство будет периодически массово списывать задолженности перед банками, то это, конечно, приблизит нас к СССР, но очень быстро и сильно перегрузит федеральный бюджет. Каковы могут быть источники для амнистии по кредитам для населения? Это заимствование и эмиссия. Что касается заимствования. Данная мера означает, что государство должно будет взять все эти проценты на себя, покрыв банкам издержки по займам. Я понимаю, что этот вариант может быть интересен тем, кто очень любит государственные долговые бумаги. Но я, например, не сторонник резкого увеличения госдолга, поскольку это сделает невозможным реализацию других госпрограмм», — заявил он.

Василий Колташов считает, что, скорее всего, Россия пойдет по пути постепенного снижения ставки процента по кредитам. Кроме того, власти могут простимулировать доступное жилищное строительство.

«Что касается денежной эмиссии. У нас многие экономисты предлагают просто напечатать денег. Но дело в том, что мы пережили в 2020 году две девальвации нацвалюты. Поэтому такое решение очень плохо отразится на рубле и покупательской способности населения. Мне кажется, что разумнее было бы предлагать снижение ставки процента по кредитам, а также стимулировать жилищное строительство. Также можно снизить проценты по уже имеющимся кредитам. У нас есть механизм льготной ипотеки. Можно было бы двигаться как раз по этому пути. Он более осторожный и не такой красочный с точки зрения собирания голосов на выборах. Думаю, в будущем мы пойдем по дороге, которая подразумевает постепенное удешевление кредита в России», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, новая система начисления зарплат работникам бюджетной сферы начинает действовать в России с 2021 года. Она включает в себя базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.