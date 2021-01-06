Бузова ответила фанатам на упреки в излишней худобе

Москва, 6 января. Популярная певица, блогер и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова ответила хейтерам, критикующим ее фигуру. Один из актуальных снимков артистки взволновал преданных поклонников, которые испугались за состояние здоровья своего кумира.

Ольга Бузова активно ведет свои социальные сети и запечатляет на фото и видео буквально каждый свой шаг. Сейчас девушка отдыхает на Мальдивах вместе со своим возлюбленным, рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Она признается, что по-настоящему счастлива. Бузова решила порадовать фанатов свежей фотографией, на которой она запечатлена в красном купальнике.

И поклонники, и хейтеры пришли в ужас, увидев новый пост. Дело в том, что в глаза бросается излишняя худоба Ольги. Некоторые начали беспокоиться — не анорексия ли у звезды телеэкранов. Под постом, где беседовали пользователи Сети о худобе Бузовой, отписался ее менеджер Антон Богословский. Он с иронией отметил, что ребра Ольги стали главной новостью дня, и он получил звонки от множества СМИ.

«Пора начинать питаться не только солнцем», «Оля, с ребрами — перебор», «Близко к анорексии, надо бы уже фигуру наводить», — пишут подписчики артистки.