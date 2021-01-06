Помпео признал бессилие США в вопросе разрешения конфликта на Украине

Вашингтон, 6 января. Государственный секретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с тем, что страна не добилась прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg. По словам американского государственного секретаря, на юго-востоке Украины сохраняется конфликт.

«Мы не добились большого прогресса, так же как европейцы не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса за время нашего срока», — подчеркнул Помпео.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что киевские власти могут развязать бои в Донбассе, попытавшись втянуть в войну США или Европу. По его словам, неадекватная политика Украины стала причиной потери уважения в глазах России и других стран.