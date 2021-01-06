Футболист Иван Игнатьев возмутил Сеть танцем с пивом на пляже

Москва, 6 января. Футболист российской молодежной сборной Иван Игнатьев станцевал на пляже с бутылкой пива в руках и спровоцировал волну критики в свой адрес.

Спортсмен опубликовал ролик с танцем на своей странице в Instagram. На видео Игнатьев, который 6 января отметил 22-летие, в темных очках и черных шортах танцует на песчаном пляже. Через некоторое время после публикации футболист удалил ролик, однако видео успело распространиться по Сети. Например, его опубликовал на своей странице в Twitter итальянский журналист Стефано Конфорти.

«Что не так с некоторыми игроками?» — написал он об Игнатьеве.

Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB — Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021

Конфорти напомнил, что за год футболист забил всего три гола, причем все с пенальти. По мнению журналиста, Игнатьев имеет право на отдых и пиво, но выкладывать в Сеть подобные видео не стоит. Ролик вызвал возмущение не только Конфорти, но и его подписчиков.

«Какое дурацкое видео»; «Что не так с клубами, которые платят так много денег таким игрокам?»; «Где мы свернули не туда?» — написали комментаторы.

Совсем недавно Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин». По неподтвержденным данным, сумма сделки составила около 7 миллионов евро.