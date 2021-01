Футболист Иван Игнатьев возмутил Сеть танцем с пивом на пляже

Москва, 6 января. Футболист российской молодежной сборной Иван Игнатьев станцевал на пляже с бутылкой пива в руках и спровоцировал волну критики в свой адрес.

Спортсмен опубликовал ролик с танцем на своей странице в Instagram. На видео Игнатьев, который 6 января отметил 22-летие, в темных очках и черных шортах танцует на песчаном пляже. Через некоторое время после публикации футболист удалил ролик, однако видео успело распространиться по Сети. Например, его опубликовал на своей странице в Twitter итальянский журналист Стефано Конфорти.

Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB