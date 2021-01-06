Ночь перед Рождеством 2021: традиции, гадания на любовь и деньги, что нельзя делать

Церкви, живущие по юлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, готовятся отметить один из двух важнейших христианских праздников — Рождество Христово. В России Рождество отмечается 7 января. Не менее важным, чем сам праздник, считается его канун, 6 января: Рождественский сочельник и ночь перед Рождеством. На Руси это было время, когда люди вспоминали о древних, еще дохристианских традициях. Для девушек это было время гаданий: на любовь, удачу, богатство, счастливую семейную жизнь.

Традиция гадать «от звезды до воды» — то есть от Рождества до Крещения — сохраняется до сих пор.

История праздника Рождество Христово

Праздник Рождество Христово посвящен евангельскому преданию о рождении Сына Божьего Иисуса Христа у Девы Марии. Это произошло в иудейском городе Вифлееме на рубеже тысячелетий. С тех пор христианское летоисчисление ведется от Рождества Христова. О событиях Рождества и о том, почему этот праздник разные церкви отмечают в разное время, читайте в материалах ФАН.

Гадания в ночь перед Рождеством

Гадать на Руси по традиции можно было только в определенные периоды. Зимой это было время от появления на небе первой звезды в Рожественский сочельник до крещенского вечера с 18 на 19 января (как говорили — от звезды до воды). Согласно верованиям считалось, что в это время младенец-Христос еще «не крещен», а значит, нечистая сила свободно разгуливает по земле, иногда озорничает и даже вредит, но в то же время, при правильном подходе, может помочь живым решить их житейские проблемы.

Наилучшим временем для зимних гаданий считались ночь перед Рождеством и канун Крещения. Но по традиции гадали все святочное время — с Рождества до Крещения. Гаданиями в основном увлекались незамужние девушки, запросы были традиционными: любовь, удача, достаток, здоровье, счастливая семейная жизнь.

Гадали поодиночке и компанией. Из одиночных самое известное гадание — попытаться рассмотреть избранника меж двух зеркал, подсвеченных свечами. Компанией гадали на предметах, которые девушки по очереди вытаскивали из общего мешочка: кольцо — к скорому сватовству, монетка — к деньгам, платочек — к слезам, клубок — к дороге и так далее.

Были и другие популярные гадания: бросить башмак на дорогу — куда нос повернет, оттуда и жених придет. Выйти на перекресток и прислушаться: первое услышанное слово или звук покажет, чего ждать от будущего.

Деньги приманивали, кладя под подушку монету. Для лада и мира в семье девушке нужно было умыться ключевой водой, а полотенце, которым она утиралась, положить под подушку. Также заговоренный на любовь предмет, лучше всего колечко, девушка старалась подложить в карман понравившемуся парню.

Что нельзя делать в ночь перед Рождеством

В Сочельник и на Рождество под строжайшим запретом было все, что могло принести несчастье, горе, обиду или огорчение. Сурово порицались ссоры и споры, также под запретом была любая работа, особенно женские рукоделия. Считалось очень плохой приметой в это время сидеть в одиночестве и печалиться, это значило, что девушка могла не найти себе суженого, а парень — остаться бобылем.

О том, как на Руси праздновали Святки, и о традициях на Крещение, читайте в материалах Федерального агентства новостей.