Экономист Хазин предсказал управленческий кризис в США

Москва, 6 января. Российский экономист Михаил Хазин поделился мнением о развитии ситуации в США.

По его словам, в скором времени во всем мире к власти начнут приходить политики с либеральными взглядами на жизнь. Он связал этот феномен с тем, что либеральная идея в системах управления зародилась в 70-е годы XX века. Сейчас в США у власти находится последнее поколение консервативного руководства.

Кроме того, экономист отметил, что после прихода либералов к власти начнется масштабный кризис. США это не обойдет стороной, отметил он. Такой сценарий развития событий приведет к возникновению больших проблем во многих государствах. Хазин также отметил, что для России на этом фоне самым оптимальным решением станет принятие консервативного или условно социалистического пути развития.

Ранее стало известно, что Хазин предсказал обвал фондового рынка США в день смерти избранного президента Джо Байдена, сообщило Федеральное агентство новостей.