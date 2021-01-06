Сторонники Трампа столкнулись с полицейскими в ходе демонстрации в Вашингтоне

Вашингтон, 6 января. В столице Соединенных Штатов произошли столкновения между сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа и полицией. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Демонстрация проходила спокойно и без участия групп ультраправых, которые посещали акции ранее. Конфликт митингующих с полицией начался вечером. По данным СМИ, силовики применили перцовые баллончики, чтобы разогнать людей. Правоохранители задержали как минимум шесть человек за различные правонарушения, в том числе хранение оружия, боеприпасов и нападение на сотрудников полиции.

Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны были сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.

Американский лидер пригласил участников на акцию 6 января. Он написал в Twitter, что митинг состоится в 11:00 по местному времени в Вашингтоне.