Донбасс, 6 января. Столица ДНР снова под огнем украинских тяжелых минометов. Силы ООС стягивают технику к линии разграничения и размещают ее в населенных пунктах. Для «сильнейшей армии континента» создают фейковый образ в СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Киева трижды обстреливала населенные пункты Донецкой Народной Республики. «Защитники» Украины применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. Все обстрелы сосредоточились на донецком направлении по населенным пунктам Яковлевка, Спартак и Минеральное.

Утром и днем в среду, 6 января, накануне праздника православного Рождества Христова, украинские «освободители» по традиции усилили обстрелы территории ДНР. В онлайн-режиме военные наблюдатели передают об обстрелах Донецка украинскими войсками в районе аэропорта. При этом ВСУ за раз выпустили два с половиной десятка мин 82-мм и 120-мм калибра.

В центре Донецка были отчетливо слышны звуки прилетов украинских снарядов. Также днем в среду ВСУ обстреляли южный поселок ДНР Коминтерново с применением автоматических станковых гранатометов. Кроме того, сообщает Народная милиция республики, в течение 6 января наблюдателями зафиксировано более десяти взрывов при проведении инженерных работ на позициях противника в районе Авдеевки, Павлополя и Водяного.

Силы ООС стягивают технику к линии разграничения

В населенные пункты Красногоровка, Черненко и Новоселовка Вторая Донецкой области украинские силовики снова завезли военную технику, сообщает управление Народной милиции ДНР. В окрестностях указанных поселков размещены боевые машины пехоты из состава 28-й отдельной механизированной и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

В других населенных пунктах — Павлополе и Новотроицком — разведка ДНР зафиксировала работу мобильных групп подразделений радиоэлектронной борьбы противника, целью которых являются беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ. Для подавления каналов управления БЛА используются станции «Буковель-АД».

В Луганской Народной Республике также сообщают о стягивании техники ВСУ к линии разграничения. За сутки наблюдатели Народной милиции зафиксировали размещение двух боевых машин пехоты противника в районе Станицы Луганской.

«Сильнейшая армия континента» создает иллюзию для СМИ

Проблемы с обеспечением украинской армии периодически становятся достоянием украинской общественности, в связи с чем командование силовой операции Киева обеспокоено таким положением дел и начало реализовывать контринформационные мероприятия с участием съемочных групп украинских и зарубежных СМИ, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Для этих целей в зону ООС приглашены съемочные группы ведущих украинских телеканалов, а также France-Presse и другие.

Замысел украинского командования состоит в том, чтобы продемонстрировать журналистам отличное тыловое обеспечение и показать абсолютную боеготовность передовых частей армии. Для этих целей по маршруту следования журналистов в подразделениях ВСУ заранее появляются предметы быта и первой необходимости, которые после сразу вывозятся в следующее подразделение, которое по плану должны посетить съемочные группы. Таким образом украинское руководство создает фейковый имидж благополучия и достатка в рядах своей армии.