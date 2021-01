Барецкий потребовал посадить на бутылку танцевавшего с пивом футболиста Игнатьева

В последнее время российские футболисты демонстрируют морально-нравственную распущенность: дерутся, мастурбируют и употребляют спиртные напитки — причем делают это либо публично, либо снимая на камеры своих мобильных телефонов. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Так он отреагировал на взорвавшую соцсети видеозапись (ролик выложил в Twitter журналист Стефано Конфорти), на которой видно, как нападающий «Рубина» и член молодежной сборной РФ по футболу Иван Игнатьев танцует на пляже с бутылкой пива в руках, празднуя свое 22-летие. Пользователи социальных сетей в комментариях выразили свое недовольство аморальным поведением спортсмена, представшего перед ними пьяным и в полуголом виде. Многие решили, что Игнатьев продемонстрировал явное неуважение к обществу: в то время как вся Россия «сидит по своим квартирам из-за пандемии и ежится от январского холода», член ее футбольной сборной, «существующей на деньги налогоплательщиков», выкидывает коленца на морских курортах, расположенных явно не в Краснодарском крае.

Впрочем, добавил писатель, ожидать от наших футболистов высокоморального поведения сложно, учитывая тренды, которым следует нынешняя молодежь.

Также собеседник ФАН рекомендует правоохранительным органам оштрафовать на крупную сумму команду «Рубин», в которой играет Игнатьев, и передать добытые деньги детско-юношеским спортивным клубам, чтобы те служили развитию молодежного футбола, а не «шли на спиртное для лодырей».

Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB