Барецкий потребовал посадить на бутылку танцевавшего с пивом футболиста Игнатьева

В последнее время российские футболисты демонстрируют морально-нравственную распущенность: дерутся, мастурбируют и употребляют спиртные напитки — причем делают это либо публично, либо снимая на камеры своих мобильных телефонов. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Так он отреагировал на взорвавшую соцсети видеозапись (ролик выложил в Twitter журналист Стефано Конфорти), на которой видно, как нападающий «Рубина» и член молодежной сборной РФ по футболу Иван Игнатьев танцует на пляже с бутылкой пива в руках, празднуя свое 22-летие. Пользователи социальных сетей в комментариях выразили свое недовольство аморальным поведением спортсмена, представшего перед ними пьяным и в полуголом виде. Многие решили, что Игнатьев продемонстрировал явное неуважение к обществу: в то время как вся Россия «сидит по своим квартирам из-за пандемии и ежится от январского холода», член ее футбольной сборной, «существующей на деньги налогоплательщиков», выкидывает коленца на морских курортах, расположенных явно не в Краснодарском крае.

«Я бы таким дуракам вообще в руки телефоны с камерами не давал, — заметил Барецкий. — Они как обезьяны с ними носятся и снимают каждую свою дурость, включая пьянство и мастурбацию. Такие люди должны иметь в своих руках только кнопочные мобилы, как 90-х, и все. Современные технологии не для них».

Впрочем, добавил писатель, ожидать от наших футболистов высокоморального поведения сложно, учитывая тренды, которым следует нынешняя молодежь.

«Вы только посмотрите, что у нас в Интернете творится, — посетовал режиссер. — Сплошная пропаганда разврата! А над этим пьяным мальчиком, я считаю, нужно устроить показательный процесс и отправить в КПЗ на 15 суток, чтобы остальным неповадно было. Бутылку у него отобрать эту пивную и на нее же посадить! Пускай подумает над своим поведением. Хватит дразнить народ! А так хоть люди увидят, что богатые тоже плачут — а то ведь не верит никто».

Также собеседник ФАН рекомендует правоохранительным органам оштрафовать на крупную сумму команду «Рубин», в которой играет Игнатьев, и передать добытые деньги детско-юношеским спортивным клубам, чтобы те служили развитию молодежного футбола, а не «шли на спиртное для лодырей».

Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB — Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021

Кроме того, Барецкий выразил недоумение относительно того, откуда у членов российских футбольных команд такие высокие зарплаты при таких скромных результатах. По его словам, он, как президент союза профессиональных ритуальных агентов, намерен обратиться к депутатам Государственной думы с инициативой о поголовной проверке профессиональных спортивных клубов на предмет проверки легальности происхождения их финансовых ресурсов.