Юморист Харламов сделал на день рождения дочки от Асмус странный подарок

Москва, 6 января. Юморист Гарик Харламов в честь дня рождения дочери от актрисы Кристины Асмус сдержал свое обещание и завел аккаунт в популярной соцсети. Снимок со своей семилетней наследницей резидент Comedy Club опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Гарик Харламов сделал на день рождения дочки от Кристины Асмус странный подарок.

«Ну, вот нам и семь! О том, как быстро на самом деле летит наше время, можно судить по нашим детям. Настюхе семь лет. И мне придется все-таки исполнить желание дочери. Хм. Завести «ТикТок». Блин. А нет… Ура! Завел garikkharlamov1981», — написал комик.

Подписчиков умилила фотография с юной дочерью Харламова и Асмус. Поклонники звездной семьи оставили десятки комментариев под постом с поздравлениями и пожеланиями. Многие заметили невероятное сходство Насти с ее отцом.

«С днем рождения! А ты дочкой-то не прикрывайся. Завел «ТикТок» — теперь не отмоешься», — с сарказмом написал один из подписчиков Харламова. «Здоровья и быть счастливой!» — пожелала фанатка. «Папина дочка», — отметила еще одна. «Невероятная красотка», «Лапочка», «Очень красивая дочь! Вся в родителей!» — восхитились подписчики Гарика.

Комик активно ведет свои социальные сети и часто выкладывает контент юмористического плана. Сам артист ко всему относится без комплексов. Ранее Харламов откровенно рассказал о своих заболеваниях. Юморист пожаловался на то, что ему пришлось лечить геморрой и камни в почках.