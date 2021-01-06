ООН: более 600 беженцев из Эфиопии размещены в новом лагере в Судане

Женева, 6 января. Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что новый лагерь Тонидбе в Судане принял 600 вынужденных переселенцев из эфиопского района Тыграй, сообщает египетское издание Youm7.

Представитель международной организации отметил, что около трети из них моложе 18 лет. При этом большая часть сбежавших из своей страны людей ничего не забрали с собой, кроме собственной одежды. Сейчас они остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продовольствии и чистой воде, подчеркивают журналисты.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев обращают внимание, что на сегодняшний день в новом лагере уже установлено порядка тысячи палаток. Благодаря этому можно разместить до пяти тысяч граждан Эфиопии, которые вынужденно покинули родину в связи с конфликтом между силами федерального правительства и Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ).

Напомним, вооруженное противостояние в стране на востоке африканского континента вспыхнуло в начале ноября 2020 года. Причиной эскалации стали разногласия между сторонниками премьер-министра Абия Ахмеда Али и властями автономного региона в лице местной правящей партии НФОТ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вооруженные силы Судана освободили 11 населенных пунктов, находившихся более четверти столетия под контролем Эфиопии.