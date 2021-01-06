Марков: Запад работает над исправлением имиджа Навального в России

Политолог Сергей Марков описал, как спецслужбы Запада пытаются повлиять на отношение россиян к Алексею Навальному, в настоящее время не пользующемуся доверием.

В эфире передачи «Особое мнение» на «Эхе Москвы» политолог Сергей Марков рассказал о планах западных спецслужб использовать Навального в протестах на фоне выборов в Госдуму — 2021. Западные специалисты работают над созданием образа «героя, который побеждает смерть», якобы уцелев после отравления оружием массового поражения «Новичок». Искусственно созданный образ должен побудить россиян поддержать Навального на митингах, однако пока соотечественники относятся к оппозиционеру с недоверием.

«Вообще-то большинство людей в России считают, что он иностранный агент. […] Выполняет указание иностранных спецслужб. […] Надо переломить эту ситуацию с помощью такого имиджа победителя смерти. Такого Ивана Царевича пытаются из него сделать», — поясняет политолог, сравнивая оппозиционера со сказочным персонажем.

Распространением легенды о «неудавшемся отравлении» Навального западные спецслужбы также пытаются нанести урон имиджу российских силовых структур. По данным Маркова, иностранные политтехнологи были удивлены нежеланием россиян выйти на улицы в поддержку Навального, однако объяснили это страхом перед ФСБ. Попытки дискредитировать российские спецслужбы направлены на устранение страха жителей страны выходить на митинги.

Отметим, что нежелание россиян выйти на митинги из-за Навального может быть также следствием поведения сотрудников иноагента ФБК на протестах 2019 года, когда структуры оппозиционера устранились от помощи задержанным. В настоящее время россияне не только не намерены рисковать ради поддержки Навального, но и негативно относятся к его уличным акциям. Как показал проведенный 25–30 сентября опрос «Левада-центра», среди самых распространенных претензий к Навальному россияне называют «митинги без повода», которые провоцируют молодежь и создают беспорядки.

Целью западных политтехнологов, по мнению Маркова, являются массовые протестные акции по сценарию Майдана осенью 2021 года.

«Что будет в сентябре? Будут выборы в ГД. Они будут заранее объявлены нелегитимными. Нечестными, несправедливыми. И будет готовиться типа Майдана», — считает политолог.

Ранее аналогичное мнение высказал доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. Эксперт уверен, что команда Навального при поддержке Запада заранее настроена на объявление выборов в Госдуму недействительными и готовит протесты по образцу 2019 года.