Татьяна Навка с короной и в белоснежном платье показала фото с режиссером Учителем

Москва, 6 января. Жена пресс-секретаря президента РФ, звезда фигурного катания Татьяна Навка восхитила поклонников сценическим образом. Многие сравнили знаменитость с настоящей феей. Снимок жена Дмитрия Пескова показала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Олимпийская чемпионка проводит новогодние праздники на льду. График у нее плотный. Навка задействована в одной из постановок — сказке «Спящая красавица: легенда двух королевств». 45-летняя звезда исполняет роль феи Элифеанты. В сценическом образе Татьяну Навку застал российский режиссер Алексей Учитель. Фигуристка была одета в белоснежное платье с отделкой из золота, на голове фигуристки красовалась корона.

Дочь Пескова и Навки Надя в своем юном возрасте любит следить за модными тенденциями. В свои шесть лет девочка очень занятая. Она увлекается танцами, гимнастикой, а также изучает несколько иностранных языков. Недавно Татьяна Навка подобрала для своей юной красавицы интересный наряд, который собрал море комплиментов и слов восхищения.