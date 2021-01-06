Жертвой взрыва газа в луганской многоэтажке стал глава Народной милиции ЛНР

Луганск, 6 января. Глава Народной милиции Ян Лещенко пострадал во время взрыва газа в многоэтажном доме. Инцидент произошел по адресу 50 лет Октября.

В результате хлопка выбило окна в одной из квартир. На месте инцидента работают правоохранительные органы. Лещенко, по предварительным данным, госпитализировали с ожогами. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщал ФАН. Предположительно, ЧП произошло после утечки газа.