На Украине ужесточат наказание за «советскую и российскую пропаганду»

Представители ряда украинских крайне правых политических и общественных организаций выступили с инициативой введения «более сурового» наказания для лиц, использующих на публике и даже в быту символику Советского Союза и Российской Федерации. По замыслу авторов нового предложения, за распространение «идей Кремля» потенциальному нарушителю действующего законодательства Украины должно грозить от десяти до 15 лет тюремного заключения с последующим поражением в гражданских правах. Документ уже подан на рассмотрение специального комитета Верховной рады. Как утверждают правозащитники, в ближайшее время на Украине объектом преследования станут сотни тысяч человек. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Эта история, произошедшая в последние дни 2020 года во Львове, вызвала на Украине широчайший общественный резонанс. Некий 19-летний киевлянин был задержан полицией и националистическими активистами за то, что имел неосторожность появиться в кафе (по другой информации, просто на львовской улице) в шапке-ушанке, на которой красовалась кокарда с красной звездой, серпом и молотом. Молодому человеку уже официально предъявлены обвинения в пропаганде «запрещенной советской и нацистской символики», его могут упрятать в тюрьму на срок до пяти лет. Как заявил один из активистов, местный депутат от партии «Голос» Игорь Шолтыс, суд над задержанным киевским гостем должен носить «показательный и поучительный характер». Дескать, Украина должна бороться с «пережитками советского прошлого» и не допускать их проявлений в обозримом будущем.

Это мнение разделили и развили в организациях «Правый сектор»1, «С14» и «Тризуб Степана Бандеры» (организации запрещены на территории РФ). По мнению руководителей этих формирований, «в обозримом будущем» за решетку на более длительные сроки следует отправлять не только тех, кто появляется в общественных местах с «серпом и молотом», но и «кремлевских агентов».

«Не должен оставаться на свободе человек, который ходит по городу в куртке с надписью «Россия» или визжит в караоке под песни Газманова, — заявил в эфире одной из украинских радиостанций некий бывший «участник АТО в Донбассе», а ныне куратор крупной националистической организации. — И пять лет [тюрьмы] для таких предателей — слишком мягкий срок».

Юристы из состава упомянутых группировок предложили приравнять украинцев, «провоцирующих общественность российскими и советскими символами», к изменникам Родины и определять для таковых наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Под страхом состариться за решеткой эти люди окончательно забудут и о Москве, и о георгиевской ленточке, и о кремлевских парадах», — многозначительно предположил член всеукраинского объединения «Свобода», адвокат Тарас Тур.

Оппозиционеры из числа депутатов Верховной рады попытались противостоять инициативе.

«Борьба с коммунизмом, с Советским Союзом, с Россией — это откровенный маразм, — подчеркнула в эфире популярного киевского телеканала нардеп от парламентской группы «За будущее» Анна Скороход. — У меня прадед дошел до Берлина, для него георгиевская ленточка — символ доблести и Победы. Почему какой-то недалекий человек должен рассказывать мне, что это является символом зла. Все, что было построено при СССР, мы сдаем на металлолом, зарабатывая на этом, между прочим, деньги».

Однако в том, что рано или поздно Киев примет поправки к закону «О декоммунизации» от 21 мая 2015 года и к положениям «Об ограничении влияния страны-агрессора» (имеется в виду Россия) от 2017 года, независимые эксперты не сомневаются.

«Сегодня националисты открыто диктуют свои условия и президенту, и правительству, и Верховной раде, — отмечает юрисконсульт Владимир Боровой. — Совершенно очевидно, что уже скоро мы столкнемся с очередной «показательной травлей» в отношении несогласных граждан».

Тем временем дальнейшая судьба задержанного во Львове киевлянина остается неизвестной. А депутаты ВР выйдут на работу лишь 26 января, и рассмотрение нового предложения националистов в первоочередной повестке дня не стоит.

1 Организация запрещена на территории РФ.