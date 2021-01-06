Полиция изъяла 117 кг марихуаны на востоке Турции

Бингель, 6 января. Полиция Турции изъяла более ста килограмм марихуаны в ходе операции по борьбе с оборотом наркотических веществ на востоке страны, сообщает информационное агентство Sabah.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов ранее получили сведения о планируемой перевозке крупной партии запрещенной продукции в провинцию Диярбакыр. По имеющимся данным, в оперативном порядке был проведен рейд в сельской местности. В результате обыска в доме подозреваемого обнаружены шесть мешков с наркотиками общей массой 117 килограмм. Злоумышленник задержан, по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Журналисты отмечают, что марихуана уже была подготовлена к погрузке в автомобиль и транспортировке в соседний регион. Однако полицейским удалось вовремя пресечь контрабанду и задержать владельца незаконного бизнеса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в украинском городе Львов было конфисковано свыше тонны героина, ввезенного на территорию страны из Пакистана.