Актриса Аксенова шокировала фанатов фото с изменившимся после драки Прилучным

Москва, 6 января. Молодая актриса Любовь Аксенова, успевшая покорить сердца сотен телезрителей благодаря ролям в сериалах «Закрытая Школа», «Выжить после», «Бывшие», показала, как изменилась внешность ее коллеги по цеху Павла Прилучного после драки. Снимок знаменитость опубликовала в своем instagram-аккаунте.

В этом сезоне «Мажора» зрители не увидят Любовь Аксенову. Этот факт, судя по всему, очень расстроил саму актрису. Однако она решила все-таки рассказать своим поклонникам о скором выходе проекта.

«Тем временем, вышла новая история из жизни Игоря Соколовского. Без Кати», — написала актриса, добавив фото с Прилучным, которое было сделано незадолго до Нового года.

Подписчики Аксеновой обратили внимание на изменившуюся внешность Павла. Многие его просто-напросто не узнали и были шокированы.

«Это что Прилучный? А что с глазами?» — удивился один из пользователей Сети. «Мда, поистрепался актер, вся разгульная жизнь отразилась на лице, видно, пьет и не просыхает. Люба вообще не изменилась, красавица», — поделился своим мнением второй. «Дава повзрослел», — отметил третий, сравнив Прилучного с бойфрендом певицы Ольги Бузовой Давидом Манукяном.

Режиссер Максим Полинский в интервью ФАН ранее рассказал, с чем пришлось столкнуться во время съемок полнометражного фильма-продолжения сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли.