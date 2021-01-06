Израильский эксперт объяснил, почему новые левые не имеют ничего общего с Лениным

Санкт-Петербург, 6 января. Существует ли левое движение в Европе и почему новые левые не имеют ничего общего с Лениным, рассказал руководитель спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 год Яков Кедми в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Сегодня нет левых в Европе. «Левые» — это ругательное слово. Раньше для того, чтобы обозвать противника, говорили: «Он антихрист», сегодня скажут: «Он левый». Но это не левое движение, там нет идеологии, нет знания, нет понимания того, что происходит. Это совершенно примитивная анархия, не имеющая ничего общего с классическим анархизмом», — заявил специалист.

Он также отметил, что Ленин совершенно не связан с тем, что сегодня называется левым движением.

«У Ленина была четкая, стройная идеология. Движение Ленина было во имя народа и для народа. Он строил новое государство на территории распавшейся Российской империи, потому что хотел улучшить жизнь людей. А левые все только разрушают, — объяснил эксперт. — Почитайте Бакунина и посмотрите на этих идиотов [новых левых]. Подобное уже было в 70-х годах. Каждый интеллигент надевал на себя берет в стиле Че Гевары. Каждый интеллигент вешал у себя фотографию Хемингуэя. Они не знали, кто такой Че Гевара и что он сделал. Они не знали, что Хемингуэй был хорошим поэтом, а не просто депрессивным алкоголиком, который покончил с собой. Однако Че Гевара и Хемингуэй были внешними символами внутренней пустоты».

По мнению Кедми, сейчас ситуация в Европе и Израиле напоминает внутреннюю пустоту на основе абсолютного невежества и неграмотности. К этому привело обесценивание образования и воспитания.