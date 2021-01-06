В США ввели новые санкции против китайских компаний

Москва, 6 января. В США наложили новые ограничения на компании КНР. Указ о запрете финансовых операций с владельцами восьми китайских приложений для мобильных платежей подписал американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Речь идет о сервисе Alipay, принадлежащем Ant Group Джека Ма, а также WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office. Закон вступит в силу спустя месяц после того, как Трамп покинет кресло президента Соединенных Штатов. При этом избранный американский лидер, демократ Джо Байден имеет право отменить эти экономические санкции против КНР.

«Получая доступ к личным электронным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и компьютеры, связанные с китайцами программные приложения могут получить доступ и захватить большой объем информации пользователей», — объяснил свое решение Дональд Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о недостоверных данных по выборам главы государства. Действующий глава Белого дома пообещал обнародовать реальные цифры по президентским выборам.

Напомним, США ввели ограничения в отношении 13 иранских компаний. Документ опубликован на портале Минфина Соединенных Штатов. Деятельность большинства внесенных в списки предприятий связана с производством стали и другой металлопродукции. В перечне также числятся организации из Китая, Германии и Великобритании.