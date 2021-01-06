Яков Кедми: все военные конфликты угасают благодаря России

Санкт-Петербург, 6 января. Как Россия влияет на прекращение военных конфликтов и что является стабилизатором мира сегодня, рассказал руководитель спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 год Яков Кедми в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Военные конфликты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе в определенной степени были развязаны Европой и США. Они угасли благодаря вмешательству Российской Федерации. И чем чаще Россия будет принимать отрезвляющее и решительное участие в конфликтных ситуациях, тем больше шансов на то, что они не будут решаться военным путем», — заявил эксперт.

По его мнению, если бы в 1990 году «Россия была такой, как сегодня», то не было бы ужаса на Балканах — «никто бы не бомбил болгар, не сжигал в церквях женщин и детей».

Кедми отметил, что однополярный мир, который содрогался от войн и агрессии, сегодня становится многополярным.

«С одной стороны, в многополярном мире надо учитывать интересы других государств, а с другой стороны, необходимо выработать механизм, который будет все стабилизировать. Однако старых эффективных стабилизаторов уже нет. Есть американский диктат», — сообщил специалист.

С его точки зрения, в многополярном мире нужно выработать новые формы контроля над ситуацией, с учетом интересов других стран, чтобы подавлять все попытки безответственных правителей развязать войну для решения внутренних проблем.