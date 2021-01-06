Эксперт рассказал, почему россияне больше не хотят смотреть «Иронию судьбы»

Есть ощущение, что людям уже приелся легендарный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», поэтому они стараются переключить канал, на котором идет показ новогодней комедии. Об этом ФАН рассказал блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Первый канал, по данным аналитиков из компании Mediascope, стал лидером кинопоказа 31 декабря с 16:00 до 19:15 с фильмами «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби». Однако «Россия-1» после 19:15 стала отвоевывать позиции за счет показа «Кавказской пленницы» и «Иван Васильевич меняет профессию», поскольку на «первой кнопке» начался легендарный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Он долгое время считался новогодним хитом, который приковывал телезрителей у голубых экранов. Ситуация изменилась в 2019 году: тогда комедию показывали по «России-1», но лидером по числу зрителей стал Первый канал.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему зрители больше не хотят смотреть «Иронию судьбы». По его словам, скорее всего, эта комедия приелась зрителю.

«Дело в том, что, когда телеканал «Россия-1» начал отыгрывать позиции у Первого канала, в этот момент «первая кнопка» показывала «Иронию судьбы, или С легким паром», которая идет каждый Новый год без изменений. Есть ощущение, что, наверное, людям фильм уже приелся. Они немного устали от него. Другие советские комедии показываются рандомно, не обязательно в новогоднюю ночь. Они тоже являются для людей праздничными, но они их видят не обязательно на каждый Новый год», — считает собеседник ФАН.

Манукян рассказал, что традиционные «Голубые огоньки» также приелись людям, поэтому они выбирают другие развлекательные новогодние шоу.

«Традиционный новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» можно сравнить с «Голубыми огоньками». Так, например, в этом году старый привычный «Огонек» на телеканале «Россия-1» проиграл шоу «Маска» на НТВ и «Новогоднему маскараду» на Первом канале. Людям на самом деле что «Ирония судьбы», что «Голубой огонек» старого формата просто надоели, поэтому они реагируют «кнопкой», то есть переключаются на каналы, где есть их любимые передачи и артисты, но не то же самое, что они привыкли видеть каждый Новой год», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что НТВ стремительно вытесняет Первый канал и «Россию-1» с новогоднего эфира. Телеканал добился успешных показателей во многом благодаря праздничному выпуску передачи «Маска», которая стало самым популярным ток-шоу среди россиян в 2020 году.