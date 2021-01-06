Яков Кедми объяснил, почему Израиль отказался от российской вакцины

Санкт-Петербург, 6 января. Почему Израиль не будет применять российскую вакцину в борьбе с коронавирусом, рассказал руководитель спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 год Яков Кедми в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Первая причина кроется в специфике Израиля и его связях с Америкой. США против применения российской вакцины. Поэтому с их стороны будет осуществляться сильное давление на Израиль. Но очень странно и обидно, что американский народ, который всю свою историю страдал от предрассудков, сам относится с не менее примитивными и не менее глупыми предрассудками к другим народам и странам. В Израиле тоже это наблюдается», — отметил эксперт.

По его словам, Израиль также отказался от российской вакцины по причине маленькой мощности производства.

«Несмотря на все успехи России, фармацевтическая промышленность страны не была достаточно развита для борьбы с эпидемией. У РФ нет возможности быстро произвести большое количество лекарств. За полгода она обеспечит значительную часть своего населения, но это не те темпы, которые есть в других странах. Поэтому сегодня России непосильно количество вакцины, которое США могут производить в кратчайший срок», — заявил специалист, подчеркнув, что РФ просто не сможет доставить нужное количество вакцины в Израиль.

В 2020 году Израиль получил два миллиона доз вакцины от США, в связи с этим все население Израиля будет вакцинировано до конца марта, добавил Кедми.

«В начале процесса вакцинации число привитых будет доходить до 100 тысяч человек в день, через пару недель оно вырастет до 150 тысяч», — рассказал эксперт.

Вместе с тем он заявил, что Израиль платит за американскую вакцину в два раза больше, чем Германия, поэтому американцы дают первоочередность Израилю.