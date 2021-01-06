Ученые назвали сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

Москва, 6 января. Ученые подробно объяснили, по каким сценариям может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в России. В 2021 году все зависит от того, будет ли мутировать COVID-19, пишет РИА Новости.

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, один из вариантов предполагает, что у людей в результате болезни или вакцинации сформируется иммунитет, он и позволит избавиться от проблемы.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сообщил он.

Ученый добавил, что сейчас точно спрогнозировать развитие ситуации нельзя — время покажет. Как добавил доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в следующем году можно ждать спада заболеваемости. Она обратила внимание на то, что все-таки вирус может мутировать, поэтому до июня специалисты будут фиксировать заболеваемость, но не высокую.

«Коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — поделилась Елена Малинникова.

Эксперт считает, что спад числа заражений начнется, скорее всего, весной, хотя ожидается вторая волна роста заболеваемости ОРВИ. Малинникова напомнила о необходимости использовать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить и себя, и окружающих. Большие надежды ученые возлагают на вакцину от коронавируса.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что большую часть населения планируется привить уже в следующем году. По его словам, заболеваемость снизится, когда у 30% населения России будет иммунитет. Также Горелов сказал, при каком условии исчезнет коронавирус. Это произойдет, когда иммунитет получат 60-70% населения.

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что свыше миллиона граждан РФ привились отечественным препаратом от коронавируса «Спутник V». Вакцина стала первым официально зарегистрированным препаратом от коронавируса.