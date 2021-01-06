В МЧС по Крыму раскрыли подробности массового ДТП под Ялтой

Ялта, 6 января. На трассе Ялта — Симферополь 6 января произошло массовое ДТП. Как сообщили ФАН в пресс-службе МЧС РФ по Республике Крым, в 12:59 поступило сообщение о столкновении пяти легковых автомобилей. Всего в ДТП пострадало два человека, они получили травмы средней тяжести.

«Наши сотрудники провели деблокацию одного автомобиля, пострадавшего мужчины в ВАЗ. Кроме того, проводились работы по ограждению места ДТП и обеспечению пожарной безопасности. Также на месте работали медицинские сотрудники и ГИБДД», ― заявили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Напомним, ранее ФАН публиковал фото массового ДТП в Крыму.