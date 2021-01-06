Курьер на мотороллере задержал мошенника в Стамбуле

Стамбул, 6 января. Курьер помог задержать мошенника, пытавшегося продать поддельный золотой браслет в ювелирной лавке в культурной столице Турции, сообщает информационное агентство Sabah.

По данным СМИ, мужчина пытался продать «украшение», однако владелец бизнеса сразу же понял, что оно изготовлено не из драгоценного метала. Злоумышленник хотел скрыться, однако ему воспрепятствовал сотрудник службы доставки, находившийся рядом с магазином.

Момент перехвата мошенника запечатлела камера наблюдения на соседней улице. Курьер на служебном мотороллере выехал наперерез убегавшему и сбил его с ног. При помощи нескольких прохожих и продавца из ювелирной лавки подозреваемого доставили в местное отделение полиции. По данному инциденту проводится расследование.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель курортной Антальи незаконно продавал на рынке надгробия.