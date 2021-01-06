Политолог назвал слухи о грядущем подрыве Капитолия подготовкой США к войне с Ираном

США могут готовиться к новой военной кампании на Ближнем Востоке, активно настраивая общественное мнение американцев против Ирана. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее канал CBS News сообщил, что несколько нью-йоркских авиадиспетчеров услышали аудиозапись, голоса на которой озвучивали свои намерения нанести таранный удар самолетом по зданию Капитолия, чтобы таким образом «отомстить за смерть генерала Касема Сулеймани», убитого американскими дронами по приказу президента США Дональда Трампа 3 января 2020 года. Это покушение, по мнению ряда экспертов, вплотную привело мир к вероятности возникновения нового военного конфликта планетарного масштаба, однако тогда Вашингтон и Тегеран ограничились лишь небольшим «обменом любезностями».

Впрочем, вероятность того, что иранцы спустя год захотели отомстить своим соперникам таким экстравагантным образом, крайне мала, считает Аркатов. По его словам, сам характер появления подобной новости в СМИ говорит о том, что здесь явно не обошлось без спецслужб.

«Довольно странный заход в информационное поле, — поделился своими подозрениями политолог. — Якобы авиадиспетчеры что-то там услышали о готовящемся теракте и передали данные журналистам. Скорее уж специальным службам! А вот уже они, преследуя некую определенную цель, слили «инфу» в медиа пространство».

Эксперт убежден, что место имела спланированная «настройка» общественного мнения в США и в мире против официального Тегерана.

«Иран, конечно, может ответить на убийство своего политического деятеля, но это явно будет не вариант с подрывом зданий государственных институций на территории Соединенных Штатов, — считает собеседник ФАН. — Если удар и будет нанесен, то скорее всего, по каким-то конкретным политикам или военнослужащим».

Кроме того, добавил Аркатов, новость о «переговорах» вполне может оказаться фейковой — слишком уж странно она подается в СМИ. Но, по его словам, даже этого может оказаться достаточно для инспирирования новой военной кампании на Ближнем Востоке, как это было в Ираке в 2003 году.

«В этот раз даже не понадобится серьезного повода, вроде подрыва башен-близнецов (здания Всемирного торгового центра были разрушены 11 сентября 2001 года террористами, в поддержке которых позже обвинили иракского лидера Саддама Хусейна. — Прим. ФАН), — считает политолог. — Просто какой-нибудь темнокожий активист «найдет» два проводочка с запиской «мы, иранцы, хотим отомстить за своего генерала и всех взорвать», потрясет ими перед камерами той же CBS News — и все, этого будет достаточно, чтобы инициировать серьезные агрессивные действия против Ирана на государственном уровне».

Напомним, ранее американские диспетчеры перехватили аудиозапись, на которой неизвестные раскрыли план по разрушению Капитолия в день утверждения Конгрессом США итогов выборов.