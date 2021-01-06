Труп второго горняка извлекли из-под завалов на камчатской шахте

Петропавловск-Камчатский, 6 января. Спасатели извлекли тело второго человека из-под завалов на золоторудной шахте на Камчатке, сообщили в компании «Тревожное дерево», ведущей добычу на месторождении.

Таким образом, поисковые работы завершены. Ранее сообщалось об обнаружении одного погибшего под завалами, труп подняли на поверхность несколько часов назад.

В Шахтах Асачинского золоторудного месторождения произошло обрушение. По предварительной информации, под завалами находились пять человек. Трое из них сумели выбраться самостоятельно, судьба двоих была не известна.