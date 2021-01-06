На Украине подтвердили заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Киев, 6 января. Министерство здравоохранения Украины получило заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это подтвердила харьковская фармацевтическая компания «Биолек». Документ появился на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука.

Партия начнет сбор подписей на получение и производство российской вакцины от COVID-19 на Украине, ранее сообщил глава молодежного отделения партии Артем Марчевский. По его словам, председатель политического совета партии Виктор Медведчук уже решил вопрос о получении российской вакцины от коронавируса в кратчайшие сроки.

Информацию прокомментировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что сообщение не имеет ничего общего с действительностью. На Украине будут проходить регистрацию лишь те препараты, которые успешно преодолели третью фазу клинических испытаний, указал Ляшко.

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщил, что на Украине политики начали вакцинироваться от COVID-19, причем делать это тайно. Он рассказал, что в конце декабря прошлого года в страну чартерным рейсом была тайно завезена партия американской вакцины Pfizer, при этом препарат проносили без таможенного оформления.

Как заявил в интервью ФАН бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко, отказ киевских властей от российской вакцины от коронавирусной инфекции — геноцид украинского народа.