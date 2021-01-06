МО Украины опубликовало методичку с «донбасскими» военными терминами

Киев, 6 января. Минобороны Украины рассказало журналистам, какими словами нужно описывать конфликт в Донбассе в СМИ.

Для этих целей главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало методичку для СМИ с терминами, описывающими конфликт в Донбассе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для того, чтобы Украина и мир говорили о войне «единым языком», необходимо использовать соответствующие термины, которые будут формировать приближенное к реальности медиапространство​​​. Одинаковое восприятие войны позволяет быстрее и эффективнее искать решения проблем и избегать конфликтов, которые обусловлены отсутствием единого понимания событий», — говорится в сообщении на странице МО Украины в Facebook.

Так, например, вместо «территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР» журналистам предлагается использовать термин «временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях», а «юго-восток Украины» и «восток Украины» заменить на «оккупированная часть Донбасса».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерениях ЦИК Украины провести в Донбассе выборы весной.