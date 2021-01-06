Лучшие подарки звездным детям на день рождения в 2020 году

Москва, 6 января. Звезды отечественной эстрады часто делятся со своими фанатами подарками, которые им преподнесли близкие и родные, друзья и знакомые. Новый год и дни рождения — не исключение. В этот раз знаменитости решили рассказать, какие презенты получили не только они сами, но и их наследники. Итак, что дарили звезды своим детям на день рождения в 2020 году?

Пару дней назад король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил показать подписчикам, какие презенты ему сделали на Новый год. Певец отмечал праздник дома в кругу семьи и в разгар вечеринки принес огромную коробку от бренда Louis Vuitton, в которой находился необычный рюкзак, сделанный из меха. Шикарный презент получил и его сын Мартин в честь дня рождения. В июне прошлого года юноша отмечал восьмилетие. На праздник были приглашены Ани Лорак, Жасмин, Сергей Лазарев, Юлия Барановская и Тимати. Рэпер сделал наследнику Киркорова необычный и дорогой подарок — настоящий мотоцикл.

Хороший презент получила и дочь ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Маруся. Знаменитость родила девочку от бизнесмена Юрия Будагова 11 лет назад. В июне Маруся отмечала день рождения. Она увлекается макияжем, звездная мама поддерживает дочь в этом. Бородина решила подарить наследнице рабочее место визажиста.

В середине сентября в семье Галкиных был большой праздник — отмечали день рождения двойняшки Гарри и Лиза Галкины. Первыми их поздравили папа и мама, юморист Максим Галкин и примадонна отечественной эстрады Аллы Пугачева. Талантливые дети получили планшеты для учебы и конструкторы.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина занимаются не только пением, музицированием, изучением иностранных языков, но и спортом. Отец звездного семейства недавно показал на видео в своем Instagram-аккаунте, как Лиза и Гарри занимаются в спортзале.