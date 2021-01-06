Продюсер Пригожин рассказал, почему шоу «Маска» вырвалось в лидеры на российском ТВ

Проект «Маска» является чем-то новым, неожиданным и интересным на российском телевидении. Об этом ФАН рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин.

Традиционный «Новогодний огонек» на телеканале «Россия-1» уступил по рейтингам «Новогодней ночи на Первом», которая представляла собой не привычный ежегодный «огонек» с участием звезд шоу-бизнеса, а коллекцию лучших выступлений за последнюю четверть века, и праздничному выпуску шоу «Маска» на НТВ. Его доля телеканала в новогоднем прайме (20:30 — 01:30) выросла до 16,2%. В прошлом году его показатели составляли всего 7,7%.

Согласно данным аналитиков из компании Mediascope, в предновогодний отрезок С 22:30 до 23:30 НТВ несколько раз выходил на первое место по просмотрам в сравнении с «Первым» и «Россией-1». Сообщается, что телеканал добился успешных показателей во многом благодаря праздничному выпуску шоу «Маска».

В свою очередь Первый канал также продолжает активно экспериментировать с «новогодними огоньками» — в эфире показали не сборник лучших выступлений российских и иностранных звезд за 25 лет. А вот «Россия-1» предпочитает ничего не менять в своих «Голубых огоньках», а это, как показывают рейтинги, негативно сказывается на цифрах. Предновогодний слот 22:30 — 00:00 яркий тому пример: «Новогодний маскарад на Первом» (рейтинг 6,4, доля 16,8) переиграл «Новогодний парад звезд» на «втором» (рейтинг 6,2, доля 16,2).

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с известным российским продюсером и мужем певицы Валерии Иосифом Пригожиным с просьбой прокомментировать данные аналитиков из компании Mediascope о том, почему одно шоу становится популярнее другого. По его словам, он выступает за эксперименты и эволюцию на телевидении.

«Знаете, я выступаю за эксперименты и что-то новое — эволюцию и развитие. Мы принимали участие в проекте «Маска» — это отлично и здорово. У нас все очень плохо относятся к критике. Чтобы ты ни сказал, все обернется против тебя. Но я считаю, что артисты как раз улучшают эти «огоньки». Первый канал, наверное, сделал правильную вещь, изменив традиционный «огонек». В свою очередь «огонек» на «втором» канале является традиционным. Если вы посмотрите его выпуски, которые выходили пять или десять лет назад, то вы увидите там практически все то же самое, за исключением ушедших артистов. Скорее всего, это такие стратегия, политика и идеология канала. Мы не можем их осуждать. Мы только можем сказать, нравится ли нам это или нет. А определяют это зрители, которые и дают свою оценку. Получается, что зритель выбрал «Маску» и Первый канал. Мы все делаем для зрителя. Знаете, телевидение уже давно не воспитывает публику, оно ее развлекает. И здесь сами делайте выводы. Если все так, как вы говорите, то предпочтение аудитории было отдано Первому телеканалу и НТВ», — сказал собеседник ФАН.

Иосиф Пригожин также рассказал, что если бы у него была возможность, то он бы сделал какое-нибудь шоу, которое непременно одобрили российские зрители.

«Я могу сказать, что нам было очень приятно находиться в проекте «Маска». Объясню, почему: это что-то новое, неожиданное и интересное. Это захватывающие событие, где ты должен угадать, кто скрывается под маской. Что касается Первого канала, то он сделал хорошую подборку из повторов — это логично. В этом был определенный смысл. Кроме того, если мне дадут возможность что-то срежиссировать, сделать что-то новое и интересное, я бы с удовольствием это сделал. И людям было бы интересно. Но у меня такой возможности нет», — резюмировал Иосиф Пригожин.

Ранее известный эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему люди до сих пор смотрят традиционные новогодние «голубые огоньки». По его словам, это происходит из-за того, что телевидение не предлагает ничего другого. Несмотря на это, как признался артист, он с удовольствием смотрит праздничные шоу с участием российских звезд.