Коммунисты России призвали Ким Чен Ына наказать виновных в провале пятилетнего плана

Виновные в провале пятилетнего плана экономического развития Северной Кореи должны быть сурово наказаны в соответствии с законами КНДР. Об этом в интервью ФАН заявил первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

6 января 2021 года, во время съезда Трудовой партии Кореи, ее председатель и глава государства Ким Чен Ын заявил, что рассчитанный на пять лет план роста экономики страны не достиг своих результатов. Высший руководитель КНДР также подчеркнул, что при дальнейшем планировании укрепления торгово-промышленного процветания корейцев правительство может рассчитывать только на свои собственные силы.

«Хочу заметить, что у нашей партии установлены тесные дружественные контакты с Корейской Народной Демократической Республикой, — сказал Малинкович. — И материалы проходящего съезда поступают к нам в режиме реального времени. Что можно сказать прямо сейчас, основываясь на них? Прежде всего я бы хотел отметить принципиальность Ким Чен Ына, который признает допущенные им промахи, — это очень сильная позиция, и на нее способен далеко не каждый политический лидер. У меня это вызывает уважение».

По мнению первого секретаря санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России», существенный вклад в провал пятилетнего плана в КНДР внесла пандемия коронавируса, серьезно ударившая по всем странам мира.

«Кроме того, говоря о Северной Корее, мы должны понимать, что это государство до последнего времени фактически находилось в состоянии войны с Соединенными Штатами и их сателлитами в Сеуле, — напомнил эксперт. — Только совсем недавно Дональд Трамп достиг неких договоренностей с Ким Чен Ыном, подписав ряд рамочных соглашений, однако конфликт между Пхеньяном и Вашингтоном так до конца и не был исчерпан».

Кроме того, продолжил собеседник ФАН, масло в огонь подливается провокаторами из Южной Кореи, которые постоянно забрасывают на территорию своего северного соседа листовки экстремистского содержания. В этих условиях КНДР не может позволить себе снизить расходы на оборону, что сильно сказывается на ее экономическом развитии.