Киев, 6 января. Украина рискует быть разорванной на части с приходом к власти избранного президента США Джо Байдена, заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

По словам американского капитана, между новой администрацией Соединенных Штатов и украинским олигархом Игорем Коломойским, который отказывается от выполнения требований Вашингтона, развернулась борьба. Табах уверен, что Украина оказалась в опасной ситуации.

«С приходом к власти в США демократов и Джо Байдена, Украина рискует быть разорванной на несколько частей между Штатами, Россией, Китаем и местными олигархами», — сказал бывший представитель НАТО.

Ранее украинский политик Олег Царев предрек побег Коломойского в Россию. По его словам, на олигарха, который знает правду о крушении малайзийского «Боинга», оказывается давление со стороны ЦРУ.