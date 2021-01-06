Пушков раскритиковал бодипозитив и назвал его покушением на здоровье

Москва, 6 января. Российский сенатор Алексей Пушков высказался против бодипозитива, заявив, что СМИ, которые защищают людей с ожирением, несут «ахинею в духе политкорректности».

Как пишет Пушков в Telegram-канале, СМИ пытаются выдать за здоровый образ жизни то, что им не является. Сенатор напомнил, что наличие лишнего веса является очень опасным, а большинство жертв коронавируса страдали ожирением. Пушков пишет, что в США люди страдают от лишнего веса, в 2019 году ожирение было установлено у 68% взрослых и 18% детей. Причина кроется в том, что американцы едят много фастфуда и пьют сладкие напитки, поглощая огромные объемы высококалорийной пищи.

По мнению Пушкова, либеральные СМИ выдают ожирение за новую норму и «ценность» современного общества, а также за показатель прогресса. Кроме того, они пытаются навязать обществу ложные критерии здоровья и красоты, уверен сенатор.

«Быть или не быть бодипозитивным — личное дело каждого. Но ни нормой, ни ценностью для человечество это никогда не станет, поскольку является покушением на здоровье и на законы гармонии», — заключил Пушков.

Ранее сенатор Пушков заявил, что избранному президенту США Джо Байдену придется труднее, чем действующему главе государства Дональду Трампу.