Беременные звезды, которые станут мамами в 2021-м году

Москва, 6 января. Новый 2021-й год станет для некоторых звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса одним из самых счастливых. Речь идет о представительницах прекрасного пола, которые станут мамочками, — певице Кэти Топурии, актрисе Галине Боб, американской модели Эмили Ратаковски.

Певица и солистка группы «А’Студио» Кэти Топурия до последнего пыталась скрыть свое интересное положение. Она показала фанатам, что беременна в одном из своих последних клипов. Возлюбленный исполнительницы, бизнесмен Лев Деньгов, сделал ей предложение в 2020 году, а позже появились сообщения о ее беременности. Свадьба пары состоялась в конце ноября. У певицы есть старшая дочь Оливия от первого супруга. Теперь у девочки появится братик или сестричка.

Сейчас Кэти наслаждается своим положением и часто публикует в социальных сетях снимки с округлившимся животом. Недавно Топурия показала фанатам редкое фото с мужем.

Актриса Галина Боб, получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Деффчонки», знает, что такое быть мамой. Для нее нынешняя беременность стала третьей.

«Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет… Блин, это оказались не пельмени», — пошутила однажды звезда телеэкранов.

По собственному признанию Галины, ее муж был в настоящем шоке, когда узнал о третьей беременности супруги. Знаменитость не скрывает — в семье появится девочка. Актриса также рассказала, что первые пару месяцев ей было тяжело в эмоциональном плане — она могла полдня плакать, а потом смеяться.

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски в этом году впервые станет мамой. Известная на весь мир звезда раскрывать пол будущего ребенка не хочет — личная жизнь на то и личная. В одном из последних интервью Vogue она заметила, что ей не нравится идея навязать своему ребенку как можно больше гендерных стереотипов.

«Нам нравится отвечать на вопросы людей, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что именно они сами нам расскажут об этом. Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем то, кем может родится наш ребенок», — добавила Ратаковски.

Модель находится на седьмом месяце беременности, но это не мешает звезде вести привычный образ жизни. Эмили продолжает носить ультракороткие платья, мини-юбки, кроп-топы с глубоким декольте, часто вызывая гнев и непонимание со стороны поклонников.