Анжелина Варум рассказала, как пандемия повлияла на ее жизнь с Леонидом Агутиным

Москва, 6 января. Популярная эстрадная певица и актриса, автор песен Анжелика Варум рассказала, как изменилась ее жизнь в период пандемии коронавируса, и какие отношения у нее с 21-летней дочерью, живущей в США. Завесу личной жизни знаменитость приоткрыла в беседе с издание «Телепрограмма».

Пандемия COVID-19 повлияла не только на жизнь простых людей, но и на представителей шоу-бизнеса. Некоторые певцы и актеры жаловались на нехватку денег. К примеру, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты сейчас находятся в бедственном положении. Его слова поддержала и певица Валерия.

По собственному признанию Варум, их с супругом жизнь практически не поменялась. Дело в том, что и у Анжелики Варум, и у Леонида Агутина есть проекты, которые не связаны с концертной деятельностью.

«И у мужа, и у меня достаточно проектов, не зависящих от концертной деятельности. Я в этом году успела выпустить новую пластинку «Грустная bossa» и провести большую работу, для того, чтобы мои поклонники смогли услышать, как эта музыка будет звучать в живом концерте», — объяснила певица.

Она добавила, что обычно новая программа обкатывается в гастрольных турах, однако сейчас Анжелике пришлось перенести премьеру на свой YouTube-канал.

«Конечно, такая версия несравнима с большим концертом, но это лучше, чем полное бездействие. В общем, единственной полезной традицией, которой мы обзавелись в этом году, стали наши прогулки по лесу», — призналась собеседница издания.

Также Анжелика Варум решила рассказать, как у нее складываются отношения с повзрослевшей дочерью. По словам певицы, ее дочке, который уже исполнился 21 год, не нужны советы.

«Они молоды и уверены в собственных силах. И это замечательно! Не думаю, что опыт даже самого близкого человека может заменить собственный, если речь, конечно, не идет о здоровье или о каких-то мелких бытовых вещах», — пояснила Варум.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина уже больше 20 лет живет за океаном. Елизавета уехала из Москвы, когда была еще совсем маленькой. Ее воспитывали родители Варум, которые живут в Майами. Недавно девушка показала фото с папкой из американского посольства, а также с флагом США в руках. Оказалось, что 21-летняя Лиза получила паспорт США.