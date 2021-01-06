Украинский политик назвал «геноцидом» отказ Киева от российской вакцины

Отказ киевских властей от российской вакцины от коронавирусной инфекции — геноцид украинского народа. Об этом в интервью ФАН заявил бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщил, что украинские политики начали тайно вакцинироваться от COVID-19. По его информации, в конце декабря 2020 года в страну чартерным рейсом была тайно завезена партия американской вакцины Pfizer, при этом препарат проносили без таможенного оформления, прикрываясь паспортом народного депутата Украины.

«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — заявил Бродский.

Он добавил, что за два этапа вакцинирования украинские политики заплатили по 2,5 тыс. евро (около 220 тыс. руб.), в то время как в Европе цена двух доз препарата составляет 30 евро (около 2,7 тыс. руб.). Также он потребовал от народных депутатов, которые прошли вакцинацию, сдать анализы на антитела. Если факт вакцинации подтвердится, заявил Михаил Бродский, политики должны будут уйти в отставку.

«Я не могу утверждать, что тот же Шмыгаль действительно вакцинировался. Поэтому считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку. Тайное вакцинирование — это их детектор совести, который «слуги» не прошли. Нельзя занимать государственные посты, но думать только о себе», — сообщил президент Федерации баскетбола Украины.

Политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заверил, что в украинском правительстве сегодня находятся люди, котором безразлична судьба собственного народа.

«Я считаю, что украинская власть ведет себя по отношению к своему народу как самый настоящий преступник и маргинал. Им абсолютно наплевать на человеческие жизни и судьбы людей. Именно так поступают преступники, воры и люди, которые не любят своих же граждан. Я не исключаю того, что депутаты могли завести в страну для своих личных потребностей вакцину. У нас большая часть парламента и офиса президента — олигархи и воры. Но эту информацию — о вакцине — нужно проверить, поскольку не так легко ввезти на территорию Украины препарат, которого не хватает даже в Америке», — заявил Алексей Журавко.

Бывший народный депутат Верховной рады рассказал, что граждане Украины не могут сегодня себе позволить купить вакцину за 2,5 тыс. долл. В это же время киевские власти отказываются развернуть на территории государства производство российский вакцины.

«Это кощунство. Россия предлагает Киеву запустить на территории Украины производство вакцины, а власть все игнорирует, показывая свое реальное отношение к народу. Вакцина есть, она разработана. Берите и налаживайте ее производство. Это, кроме всего прочего, дополнительные рабочие места. А они продолжают отказываться. Зато про себя — милых и родных — они не забывают. Да и хотят себе вколоть назло американскую вакцину, главное, чтобы не российскую. Конечно, они себе могут позволить купить вакцину за 2,5 тыс. долларов. А простой гражданин может себе ее купить за такие деньги?» — задал риторический вопрос собеседник ФАН.

Также Алексей Журавко заявил, что отказ киевских властей от российской вакцины от коронавирусной инфекции — геноцид украинского народа.

«Я мечтаю, когда представители киевских властей, депутаты и олигархи сядут в тюрьму за античеловеческое отношение к собственному народу. Считаю, что это можно назвать геноцидом. Они могут вводить локдауны, ограничивать право людей на передвижение, воровать деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Больницы сегодня без финансирования, а врачи и люди просто умирают. А им наплевать. Я считаю, что украинцы должны подняться, чтобы снести эту власть, которая наживается на горе, трагедии, беде и смертях. Моя позиция, как бывшего народного депутата Верховной рады, заключается в следующем: все, кто это делает против украинского народа, — нелюди», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подавала в Минздрав Украины документы, необходимые для госрегистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В свою очередь замминистра ведомства Виктор Ляшко отверг все предположения об использовании Украиной препарата из России.