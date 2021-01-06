Азаров заявил, что украинцев готовят к войне с Россией

Главная задача Запада заключается в намерении заставить граждан Украины воевать с Россией. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Посол Израиля на Украине Джоэл Лион осудил факельное шествие в честь дня рождения пособника националистического режима Степана Бандеры, которое состоялось в Киеве 1 января и собрало около тысячи участников.

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», — заявил он.

We strongly condemn any glorification of collaborators with the Nazi regime. It is time for #Ukraine to come to terms with its past. https://t.co/yUtmk5Y9MP — Joel Lion (@ambassadorlion) January 2, 2021

В свою очередь украинские националисты анонсировали, что 6 января они проведут акции протеста у здания посольства Израиля в Киеве. На афише анонсированного мероприятия, опубликованной одним из лидеров радикалов Евгением Карасем, написано следующее: «Бандера преступник? Преступники не признают Голодомор. Пришла пора посольству заняться своими делами».

Как рассказал бывший пример-министр Украины Николай Азаров, нынешним киевским властям не хватает смелости для того, чтобы поставить националистов на место. Вместо этого, добавил политик, украинский режим продолжает использовать радикалов для решения внутриполитических проблем.

«Нынешние украинские власти заинтересованы в отморозках, которые держат в страхе население страны. Я помню, как президент Израиля Реувен Ривлин уже после Майдана жестко выступил в Верховной раде по поводу украинских националистов. Все они сидели, слушали и молчали. Зеленский должен был поддержать это течение, учитывая его национальность. Чего ему не хватает? Силы воли, смелости? Я думаю, что большинство населения Украины не поддерживает этих отморозков», — сказал Азаров.

Политик добавил, что западные кураторы выращивают целое поколение украинцев на ненависти к россиянам. Николай Азаров считает, что Запад готовит граждан Украины для войны с Российской Федерацией.

«Украина потеряла свою субъектность и стала несамостоятельным государством. Главная задача — сделать из украинского народа враждебный элемент против России. Украину хотят противопоставить РФ. В конечном итоге заставить воевать с Российской Федерацией. Это реальная цель зарубежных кураторов нашей страны. Для этого они подкидывают нам копеечки в виде кредитов от МВФ и других различных учреждений. Но главная задача — стравить два наших народа. А как это сделать? Для этого нужно воспитать поколение, которое не знает правды. Зачем нужна декоммунизация? Необходимо приврать наш народ в людей, не знающих собственную историю», — резюмировал Николай Азаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил политику киевских властей. По его словам, Украина потеряла независимость и находится под контролем «заокеанских хозяев».