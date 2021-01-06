Певица Алена Свиридова показала на фото возмужавшего сына

Москва, 6 января. Российская певица, композитор и актриса Алена Свиридова показала, как выглядит ее младший сын. Поклонники знаменитости пришли в восторг, отметив, что ее наследник очень возмужал. Снимок исполнительница опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Младшему сыну Свиридовой Григорию 17 лет. В честь дня рождения певица артистка решила показать возмужавшего юношу. Певица подчеркнула, что сын появился на свет «ранним морозным и солнечным утром легко и быстро».

«Не буду давать тебе никаких наставлений. Просто хочу, чтобы ты нашел свою дорогу в жизни и был счастлив. И чтобы обязательно пронес меня на руках по Елисейским Полям, когда я буду маленькой старушкой и устану от долгой ходьбы», — написала Свиридова.

Она добавила, что очень сильно любит своего сына. Подписчики звезды телеэкранов пришли в восторг, увидев свежую фотографию, и буквально засыпали комплиментами повзрослевшего сына Свиридовой.

«Сын у вас красавец, конечно! С Новым годом его — и в календаре и в жизни! И Вас тоже», — написал один из поклонников творчества Алены. «Алена, какого красавчика Вы родили!» — с восхищением отметила вторая подписчица. «Какой красивый парень вырос!» — заметил третий комментатор.

Алена Свиридова в конце лета прошлого года отметила свой 58-й день рождения. Судя по всему, знаменитость не переживает из-за возрастных изменений и радует поклонников в социальных сетях фотографиями без ретуши.