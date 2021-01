Антифашисты в США угрожают расправой политикам

Антифашистское протестное движение, больше известное как «Антифа», получило новую мировую известность в ходе американских протестов 2020 года. Несмотря на то, что часть сторонников организации выражала свое несогласие с поведением властей мирно, прессе и американской общественности хорошо запомнились случаи массовых погромов и грабежей, в которых активно участвовали антифашисты. По всем Соединенным Штатам, от Нью-Йорка до Лоc-Анджелеса, «Антифа» были уличены в поджогах машин, нападениях на полицейских, а также в порче и уничтожении частной собственности.

В ответ на это президент США Дональд Трамп 31 мая 2020 года заявил, что объявит «Антифа» террористической организацией. Американского лидера поддержал и генеральный прокурор Уильям Барр, выразивший мнение, что насилие и беспорядки, спровоцированные и подогреваемые антифашистами, будут рассматриваться правоохранительными органами в качестве актов «внутреннего терроризма».

Однако из-за активной поддержки антифашистов представителями Демократической партии США и прогрессивной частью американского общества никаких серьезных шагов по пресечению незаконной деятельности «Антифа» предпринято не было. Более того, победа Джозефа Байдена на президентских выборах и отказ Дональда Трампа признать их результаты подтолкнули радикалов прибегнуть к силовому давлению на республиканских политиков.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о новых методах борьбы американских антифашистов со своими политическими оппонентами.

Идеология «Антифа» основана на предположении, что нацистская партия никогда не смогла бы прийти к власти в Германии, если бы граждане более агрессивно боролись с ними на улицах в 1920-х и 30-х годах. Трамп для антифашистов — не что иное, как своеобразная «реинкарнация» Адольфа Гитлера. А его сторонников-республиканцев радикалы считают злодеями, мешающими установлению идеалов свободы, равенства и братства в Соединенных Штатах.

Поэтому когда член Республиканской партии сенатор США Джош Хоули 4 января заявил, что планирует выступить с возражениями по утверждению окончательной победы избранного президента США Джо Байдена в ходе заседания конгресса 6 января, члены «Антифа» собрались вблизи его дома в Вашингтоне, округ Колумбия. По словам Хоули, протестующие выкрикивали угрозы в адрес его жены и новорожденной дочери, ломали и портили имущество семьи, а также пытались проникнуть внутрь дома.

