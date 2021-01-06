Антифашисты в США угрожают расправой политикам

Антифашистское протестное движение, больше известное как «Антифа», получило новую мировую известность в ходе американских протестов 2020 года. Несмотря на то, что часть сторонников организации выражала свое несогласие с поведением властей мирно, прессе и американской общественности хорошо запомнились случаи массовых погромов и грабежей, в которых активно участвовали антифашисты. По всем Соединенным Штатам, от Нью-Йорка до Лоc-Анджелеса, «Антифа» были уличены в поджогах машин, нападениях на полицейских, а также в порче и уничтожении частной собственности.

В ответ на это президент США Дональд Трамп 31 мая 2020 года заявил, что объявит «Антифа» террористической организацией. Американского лидера поддержал и генеральный прокурор Уильям Барр, выразивший мнение, что насилие и беспорядки, спровоцированные и подогреваемые антифашистами, будут рассматриваться правоохранительными органами в качестве актов «внутреннего терроризма».

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Однако из-за активной поддержки антифашистов представителями Демократической партии США и прогрессивной частью американского общества никаких серьезных шагов по пресечению незаконной деятельности «Антифа» предпринято не было. Более того, победа Джозефа Байдена на президентских выборах и отказ Дональда Трампа признать их результаты подтолкнули радикалов прибегнуть к силовому давлению на республиканских политиков.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о новых методах борьбы американских антифашистов со своими политическими оппонентами.

«Антифа» штурмует дом сенатора Хоули

Идеология «Антифа» основана на предположении, что нацистская партия никогда не смогла бы прийти к власти в Германии, если бы граждане более агрессивно боролись с ними на улицах в 1920-х и 30-х годах. Трамп для антифашистов — не что иное, как своеобразная «реинкарнация» Адольфа Гитлера. А его сторонников-республиканцев радикалы считают злодеями, мешающими установлению идеалов свободы, равенства и братства в Соединенных Штатах.

Поэтому когда член Республиканской партии сенатор США Джош Хоули 4 января заявил, что планирует выступить с возражениями по утверждению окончательной победы избранного президента США Джо Байдена в ходе заседания конгресса 6 января, члены «Антифа» собрались вблизи его дома в Вашингтоне, округ Колумбия. По словам Хоули, протестующие выкрикивали угрозы в адрес его жены и новорожденной дочери, ломали и портили имущество семьи, а также пытались проникнуть внутрь дома.

Bulls**t!



This was no candlelight vigil, this was an attempt to terrorize @HawleyMO’s family, his wife & kids, and neighbors, you made that very clear.



This is what those leftist socialist anarchists want to do to this country, tomorrow Georgia gets a chance to reject them! https://t.co/9SQxe6bHlG pic.twitter.com/MBTsBRIeSf — Reagan Battalion (@ReaganBattalion) January 5, 2021

Согласно информации, опубликованной в американской прессе, группа лиц, предпринявшая, по их собственной версии, «ночное дежурство» у дома политика, является частью антифашистского движения ShutDownDC. Его основной задачей является реализация комплекса мероприятий, направленных на «свершение правосудия и привлечение определенных должностных лиц к ответственности».

В данном случае радикалы, «дежурившие» у дома Хоули, требовали, чтобы конгрессмен «отказался от необоснованного оспаривания результатов президентских выборов 2020 года».

Антифашисты заявили, что никаких угроз в адрес политика не поступало, а активисты всего лишь «зажгли свечи и принесли копию Конституции США» к дому сенатора.

Кому выгодна деятельность «Антифа»

Нападение радикалов на дом республиканского сенатора — не первый случай их дестабилизирующей деятельности в столице Соединенных Штатов. Ранее представители «Антифа» и Black Lives Matter дошли до того, что составили специальную интерактивную карту с описанием, как следует действовать в день инаугурации Джозефа Байдена и что предпринять для дестабилизации обстановки в американской столице: какие маршруты перекрывать и что громить. Кроме того, на карту нанесены дома всех сторонников Республиканской партии, жертвовавших финансовые средства на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Действия антифашистов активно подогреваются и одобряются отдельными представителями Демократической партии США, которые точат зуб на своих противников-республиканцев. Максин Уотерс, ярая демократка и член палаты представителей Конгресса США, ранее публично призвала противостоять тем, кто поддерживает президента Трампа:

«Давайте позаботимся о том, чтобы мы появлялись везде, где возможно. И если вы видите кого-нибудь из действующей администрации в ресторане, в универмаге, на заправочной станции, выходите и создаете толпу вокруг них. Говорите, что им больше не рады нигде».

Правоохранительные органы США, в свою очередь, на поведение «Антифа» реагируют вяло и неоперативно. Неудивительно: губернаторы-демократы всячески защищают активистов и призывают не мешать «мирным протестующим».

«Антифа», вероятнее всего, лишь временный политический инструмент в руках демократов: в случае прихода к власти Джозефа Байдена новая администрация начнет регулировать деятельность подобных радикальных организаций и движений. Тем не менее Дональд Трамп, убежденный в том, что победа Байдена сфальсифицирована, на выступлении в штате Джорджия 4 января заявил, что не будет отдавать власть и намерен «изо всех сил сражаться» за Белый дом.

Для «Антифа» это означает только одно: — их услуги еще понадобятся демократам 6 января в столице Соединенных Штатов — Вашингтоне.