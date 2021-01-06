Актриса Волкова назвала лучшие фильмы для просмотра в новогодние праздники

Москва, 6 января. Новогодние праздники — самое время для того, чтобы укутаться в плед, налить кружку горячего какао или чая и включить любимые фильмы. Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, получившая широкую известность благодаря роли Веры в телесериале «Воронины», назвала топ кинофильмов, которые помогут разнообразить досуг. Свой список звезда опубликовала в Instagram-аккаунте.

Екатерина Волкова сейчас старается проводить как можно больше времени с семьей. Просмотр кино — один из хороших вариантов, чтобы скоротать вечер. Топ лучших фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на новогодних праздниках, знаменитость формировала вместе с дочерью Елизаветой.

«Есть салаты уже невозможно, поэтому решила написать список того, что посмотреть, пока есть свободное время», — написала актриса.

Одним из самых лучших для артистки фильмов стала картина «Ведьмы», которую Екатерина Волкова вместе со своей дочерью посмотрели совсем недавно, и им очень понравилось.

«В главной роли Энн Хэтэуэй. Теперь эта роль — моя мечта!» — добавила актриса.

Также она обратила внимание своих подписчиков на американские сериалы «Схватка» и «Отыграть назад». Первый сериал, как отметила Екатерина, не новый, но очень красивый. Она посоветовала посмотреть все пять сезонов.

«Отыграть назад» — если еще не смотрели, обязательно к просмотру. Николь Кидман шикарная», — подчеркнула Волкова.

Звезда телеэкранов также рекомендовала добавить в список фильмов, которые стоит обязательно посмотреть, экспериментальную драму с Джудом Лоу и Наоми Харрис в главных ролях. Обсуждаемая кинолента называется «Третий день». Она получила неоднозначные комментарии и высокие отзывы критиков, что делает фильм еще привлекательнее для потенциального зрителя. Как отметила Волкова, стоит посмотреть и исторический фильм «Испанская принцесса».

«Испанская принцесса» — исторический сериал, продолжающий линию правящего дома Великобритании, начатой «Белой королевой» и продолженной «Белой принцессой», — рассказала Екатерина.

Для любителей сюжетов, основанных на исторических событиях, есть еще одна картина. Она повествует об истории Англии. Сериал, получивший название «Корона», рассказывает о правлении королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. На очереди российская драма с элементами комедии.

«257 причин, чтобы жить» — очень добрая и легкая лента об оптимистичной девушке Жене, которая возвращается к полноценной жизни во время раковой ремиссии», — посоветовала актриса еще один сериал.

Финальная кинолента из топа Волковой — сериал «Идеальная семья» с Ольгой Медынич и Павлом Деревянко в главных ролях.

«Всем прекрасного дня от нас с Валентиной Андреевной», — добавила артистка.

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