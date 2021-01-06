Ради матча в Петербурге тульский «Арсенал» специально прервет сбор в Турции

Тула, 6 января. Футболисты тульского «Арсенала» для проведения матча 1/8 Кубка России против «Зенита» запланировали тренировочный сбор по необычной схеме.

Как стало известно ФАН, тульская команда всю зиму будет готовиться к поединкам чемпионата и Кубка страны в Турции. На кубковую встречу с «Зенитом», которая состоится 20 или 21 февраля, арсенальцы специально прилетят в Северную столицу, а сразу после матча снова на неделю отправятся на турецкий берег Средиземного моря.

По словам генерального директора тульского «Арсенала» Дмитрия Балашова, такой вояж команде выгоднее, чем остаться в России и тренироваться в Сочи, где арсенальцам предстоит первый матч после возобновления чемпионата премьер-лиги.